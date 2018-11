Faaborgs klokkespil, to båthorn og en blåhval

Odensesymfonikernes huskomponist Andy Pape fik torsdag aften uropført værket "Rejsen frem", musik komponeret på basis af historier fra livet, fortalt til komponisten af 150 fynboer.

Med de ni muser som inspirerende musikalsk ramme har de mange historier undergået en transformation fra det talte ord til noder, lyde og musik for stort symfonisk udtræk.

Andy Papes musik kan ikke sættes i bås. Den minder lidt om noget, man aldrig har hørt før, og så alligevel ikke. Han gør flittigt brug af iltre latin-rytmer, panoramiske, filmiske penselstrøg, neddæmpede kammermusikalske passager, kakofonisk tutti-brølen eller inderligt solospil. Andre flittigt brugte virkemidler ligger i det helt uventede, det kontrastfyldte, det krasse, det overrumplende, det frække - og når man så er blevet mæt af det, så tager det underskønne, det ophøjede, det sorgfulde, det næsten religiøse over, så det gør så ondt i sjælen.

Ved koncerten fortalte Andy Pape selv om musikken og historierne imellem satserne. På den måde kom hele symfonien naturligvis til at fremstå fragmenteret og usammenhængende, men ideen var god, netop taget i betragtning at musikken er historiefortællinger.

Reallyde som det krattende radioapparat, det forstemte klaver i førstesatsen "Euterpe", klovnens båthorn eller stepdanserens klakkediklak, Faaborgs klokkespil i den storslåede slutsats eller såmænd et par menneskeskabte prutter var blandt ingredienserne i lydbillederne. Men også naturens lyde, i den vidunderlige "Urania", med lækre strygerklange, der langsomt stiger som en katedral, og gør naturen, med blåhvalens sang, elefantens brøl i det fjerne eller tropefuglenes kvidder, næsten spirituel. I historierne om dybe savn og sorg ligger smerten i celloens elegiske sang i satsen "Melpomene", sorgfuldt, ubærligt, men måske også håbefuldt, livet går videre.

Andy Pape sparer ikke sine musikere, der er nok at lave for alle, og intentionerne blev indfriet, godt hjulpet på vej af aftenens dirigent. Før pausen et altid dejligt møde med Trio con Brio. Beethovens "Tripelkoncert" op, 56 er i grunden blot en klavertrio med et orkester, som for det meste blot skal holde sig tilbage. Det tog Conrad van Alphen sig fint af, med en fornuftig balancefornemmelse. Det var dog overraskende flere steder undervejs i førstesatsen at konstatere en manglende præcision og en tempoforskydning mellem orkester og solister. Nok heller ikke den bedste ide at lade Soo-Kyung Hong sidde helt fremme på podiekanten på en forhøjning, med ryggen til dirigent og orkester. Men koncerten kom smukt i mål med vanligt suverænt spil af trioen.