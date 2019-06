Få en gratis børnebog om klimaforandringer hos din boghandler

Bøger: Fra mandag 24. juni kan man i boghandlen Arnold Busck gratis hente børnebogen "Er det mit hjem?". Foreningen for boghåndværk har netop uddelt den danske bogdesignpris til børnebogen, der giver voksne mulighed for at tale om klimaforandringer med børn i alderen 5-7 år. Samtidig får både børn og voksne en historie om en lille pige, der må på en lang rejse for at finde ud af, at hele verden er hendes hjem. Bogen, der er udgivet på fem sprog, er illustreret af den sydkoreanske illustrator Yeji Yun og er udgivet af energiselskabet Ørsted i samarbejde med Politikens Forlag. /piwi