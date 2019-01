Bøger: Han er debutant, men kaldes allerede for en ny norsk krimistjerne. Heine Bakkeids "Jeg vil savne dig i morgen" er første bind i en planlagt serie i genren nordic noir. Krimien foregår i Nordnorge, hvor et fyrtårn gemmer på grufulde hemmeligheder. Heines skrivestil er blevet sammenlignet med Jo Nesbøs. "Et spændingstalent af de store", skrev Aftenposten. Bogen udkommer 8. januar på Lindhardt og Ringhof. (ahy)