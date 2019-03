Et punktum sættes i en Danmarks-trilogi

Musik: Bisse er efterhånden et kendt ansigt på koncertplakaten foran Tobaksgaarden, og for tredje gang inden for relativt få år kan de nu byde ham velkommen igen, når han lægger vejen forbi torsdag 25. april kl. 20.

Denne gang er han på turné med sin solo-optræden, Tanmaurk-Revyen, hvor publikum kan komme helt tæt på Bisses sang- og tekstunivers. Tanmaurk sætter punktum i hans Danmarks-trilogi, der er en moderne musikalsk-lyrisk danmarkskrønike eller snarere en Danmarks-revy, hvor danskhedens selvforståelse undersøges og udfordres. /stha