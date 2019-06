Udstilling: Den Sorte Boks er en ombygget 20 fods container med solceller og lokalhistoriske udstillinger, der gør formidlingen af den sydfynske kulturarv mobil. Udstillingen fortæller om områdets historie og også om de udfordringer, det har haft, og hvad der er blevet gjort for at løse problemerne og løfte området. Den indeholder personlige fortællinger, billeder og genstande fra tidligere og nuværende beboere. Svendborg Museum åbner udstillingen "Skovparken - en by i byen" mandag 3. juni kl. 16, hvor Boksen åbnes af borgmester Bo Hansen og en beboer. Den 12. juni kl. 16.30 er der desuden byvandring i området ved projektchef Mette Østerberg. /kamjo