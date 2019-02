Et kort øjeblik løber af sporet

Scene: En kvinde stiger på et tog. Med sig har hun en meget stor taske. Tasken vejer godt til og trækker i kvindens arme. Så sætter toget i gang, tøffer ud, væk fra perronen, først i adstadigt tempo, men snart ruller vognhjulene så hastigt, at kvinden - og tasken - kastes rundt i kupeen. Og så sker der noget højst besynderligt. I onewomanshowet "Kaffe & Kærlighed" opsluges hovedpersonen af sin egen vældige taske og befinder sig pludselig på en ukendt destination. "Kaffe & Kærlighed" er skabt af kleinkunstner Camilla Marienhof, der inspireres af såkaldt tryllende rekvisitter, når hun udvikler sine forestillinger. Som nu med den magiske tog-taske, der senere viser sig at have endnu flere utrolige egenskaber. Forestillingen er arrangeret af Teatret i Midten og kan opleves i Korinth Kulturhus lørdag 23. februar kl. 15. /sisø