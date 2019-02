Et kig i gemmerne og en jubilæumsreception

Kunst: De er begge rundet et halvt århundrede, og sammen er de på deres 10'ende år som galleriejere i Svendborg midtby. Ann-Kerstina Nielsen og Per Buk fejrer deres jubilæum torsdag 7. februar med en reception og åbningen af en retrospektiv udstilling i Galleri No 44 i Svendborg. Begge kunstnere har været i gemmerne og fundet værker til den retrospektive udstilling "Rückwärts", der er et kig tilbage i tiden, fra de begyndte med at lave kunst, og frem til i dag. Udstillingen kan ses frem til 17. februar i galleriets åbningstider. /stha