Et foredrag om gruppen, der giver afkald på det moderne liv

Underholdning: I 24 ud af de i alt 50 amerikanske stater findes en protestantisk kristen gruppe kaldet Amish. Den er kendt for at give afkald på moderne teknologi såsom biler, telefoner og elektricitet i hjemmet. De lever faktisk ikke meget anderledes, end man gjorde i 1600-tallet. De dyrker en streng form for kristendom, der vægter hårdt arbejde, det enkle liv og en bogstavelig læsning af Bibelen. De lever i mindre sogne, hvor naboskab og familien har stor værdi - alt sammen isoleret fra det moderne amerikanske liv. Mandag 7. januar kl. 19 kan du blive klogere på grundlæggelsen af Amish-folket, udvandringen fra Europa og deres livsførelse, når sognepræst Trine Lydeking Pedersen gæster Holluf Pile Bibliotek og holder et foredrag, hvor hun også tager udgangspunkt i egne erfaringer, som nabo til folk fra en anden tid. /stha