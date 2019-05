Underholdning: Odense er en by i forandring, og dette har projektet Dance All Year Long fokus på, når de inviterer til et foredrag i bevægelse fredag 24. maj kl. 18-19 med start fra Vestergade 2 i Odense. På turen føres de deltagende gennem de gamle gader i det centrale Odense af performancekunstneren Tanja Andreeva. Turen afsluttes med en samtale mellem kunstneren og Camilla Damkjær fra SDU. /stha