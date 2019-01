Mille ser ikke så godt, så hun kan ikke gå i almindelig skole, men må undervises hjemme. Derfor har Mille heller ikke så mange legekammerater. Til gengæld har Mille sine forældre, bedsteforældre og søskende og ikke mindst et utal af kæledyr.

Der er hundene Snap og Snip, kaninen Samson, Skuldermis, pattegrisen Sløjfus, geden Snehvide og mange flere på familiens landejendom i Andebølle tæt ved Vissenbjerg.

Børnebogen om Mille er skrevet af Miré Westersø, og det er hendes egen barndom i 1960'erne og 1970'erne, hun øser af i "Milles verden", som er hendes første bog. Miré Westersø, som de seneste 30 år har boet i Odense, er også synshæmmet.

Børnebogen er skrevet i et nutidigt sprog med henblik på læs-selv eller højtlæsning.

Men hvad kan nutidens børn bruge fortidens barndomsoplevelser til?

- Jeg håber, at min bog kan være anledning til samtale og samvær mellem børn og voksne. Være en stund uden elektronik. Det er jo også oppe i tiden - behovet for nærvær og samvær, siger Miré Westersø.

- Og selv om min bog handler om "gamle dage", kommer jeg også ind på aktuelle emner - ikke blot, hvordan det er at være synshæmmet, men også for eksempel drillerier og glæden ved at være sammen med dyr. Hvis man har det svært som barn - måske mistrives i større fællesskaber - er det rart at komme hjem til en hund, som holder af en. Der er noget meditativt ved at omgås dyr, siger Miré Westersø.

Bogen er sat med forholdsvis store bogstaver. Det har været et krav fra forfatteren, for hun har ønsket at gøre den let at læse - for både børn og synshæmmede.

- Mange bedsteforældre har det også svært med små bogstaver, siger hun.

Miré Westersø er i dag førtidspensionist, men har livet igennem haft mange forskellige jobs. Det seneste var som telefonist.

- Og jeg har altid haft svært ved at sidde stille. Der skal ske noget, og derfor har jeg også skrevet bogen, for den har ligget som noter i mange år i skuffen, fortæller hun.

Som Mille er hun også meget optaget af musik. Miré Westersø spiller mest keyboard og tværfløjte og har for nylig udgivet sin egen cd med dansktopmusik. Den hedder "Skæbnen".

Miré Westersø: "Milles verden", illustreret af Ditte Løfgren Hagelskær, 58 sider, udkommet på Historia.