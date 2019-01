En komedie fortalt bagfra

Scene: De to cirkusrevy-kendisser Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard kommer med Folketeatrets opsætning af forestillingen "Livet, hvor svært kan det være?" til Vestfyn Teater onsdag 23. januar kl. 20. Forestillingen begynder med at få det triste overstået, døden, og så præsenteres publikum for livets vej hos de to venner Tom og Alex kronologisk baglæns fra ældre og senile, til familiefar og husejer og frem til begyndelsen, hvor det hele begyndte med snotnæser og slikposer. Komedien inviterer publikum med på en livsrejse baglæns igennem livet, hvor selv de mere problematiske livsafsnit får en humoristisk drejning, der sætter hverdagens udfordringer og glæder i et nyt perspektiv. /stha