Musik: Igen i år inviteres sangglade til at deltage i en hyldest til sangen, sproget og fællesskabet som en optakt til H.C. Andersen Festivals. Dette gøres med Maratonsang i Den Fynske Opera med udgangspunkt i Højskolesangbogen, ført an af blandt andre Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening, Rikke Hyldgaard, journalist, forfatter og lektor på SDU, Signe Ryge, journalist TV2/Fyn, og Johnny Wøllekær, chef for Odense stadsarkiv. Alt sammen under ledelse af journalist og forfatter, Frode Muldkjær.

Begivenheden forløber søndag 18. august kl. 10-17.15 i Den Fynske Opera i Odense. /kamjo