En hel weekend med cubanske rytmer

Musik: Det cubanske ægtepar Lia Llorente og Pachi Ruiz, der går under bandnavnet Duo Cofradia, kaster først cubanske rytmer over Havnepladsen i Rudkøbing fredag 14. juni kl. 16-18. Dagen efter gæster de Sulelængen i Magtenbølle. Her sørger de lørdag morgen for musik til morgenmaden, når der indbydes til musik & brunch kl. 11-13. Søndag kl. 15 er de klar med en søndagsmatiné også på Sulelængen. Tilmelding er nødvendig til de to sidstnævnte arrangementer, og der sælges billetter efter først-til-mølle-princippet. /stha