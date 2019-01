Sonia Brandes har skabt fem store papirklip til udstillingen El Dorado, inspireret af en pung, som fyldt med mønt engang blev foræret til admiral Riisbrich af Frederik VI som tak for indsatsen under Slaget på Rheden. (Foræret til museet af consul Ludvig Riber).

Da Sonia Brandes trådte ind i den gamle æblelagerhal, som rummer Svendborg Museums magasiner, stod både forvirring og skuffelse printet i ansigtet. Hvordan overhovedet orientere sig i denne verden af reoler fyldt med brune nummererede papkasser, når man ellers er beriget med en visuel tilgang?

- Navneklude? mumlede hun så til "den søde pige", som var der for at hjælpe kunstnerne, der er inviteret af SAK og Svendborg Museum til at gå på opdagelse i arkiverne for dér at finde inspiration til nye værker, som fra i morgen præsenteres på udstillingen "El Dorado".

Men inden kasserne med navneklude dukkede frem, så Sonia Brandes etiketten "08 - Tasker og punge", fik kassen lempet ned og åbnet. Med hvide handsker for ikke at ødelægge de museale genstande.

I kassen lå en åbenbaring for Sonia Brandes - eller som hun selv siger: - En gave fra skæbnen.

Pakket ind i hvidt silkepapir lå en blå silkepung (af selskabstaskestørrelse),foret med fint gedeskind og broderet med indskriften "Den anden April 1801" over et splitflag og to grønne grene. På bagsiden er broderet "Erindring af Danmarks Hædersdag" med Frederik VI's monogram.