En fest, de aldrig vil glemme

Musik: I år har Hakon Børresens timelange opera "Den Kongelige Gæst" 100 års-jubilæum, da den tilbage i 1919 havde premiere på Det Kongelige Teater. Her 50 år efter, at forestillingen sidst blev spillet, bliver det nu muligt at opleve Hakon Børresens lille genistreg igen, når Den Fynske Opera genopliver fortællingen om Dr. Høyer og hans kone Emmy, hvis rutineprægede hverdag bliver blæst omkuld af en fremmed gæst, der kalder sig Prins Karneval. Gæsten får hurtigt vendt op og ned på ægteparrets propre tilværelse, og det bliver en fest, de sent vil glemme. I denne nye udgave er orkestret reduceret fra 40 til blot fem musikere og fem sangere, og opsætningen har dermed en langt større intimitet, når den hemmelige gæst bidrager med kunst og lidenskab til det gnistløse ægteskab.

De medvirkende i forestillingen er: David Kragh Danving, John Olsen, Philippa Cold, Ditte Errboe og Julie MeeRa Albertsen. Operaen kan opleves fra fredag 6. september til onsdag 11. september. /stha