Ugens gæsteanbefaler:

Mikkel Bay Mortensen, skuespiller ved Odense Teater.

1 Tyngdekræften forsvinder

Først vil jeg tage en tur i Kongens Have. Hvis man hører til dem, der aldrig har oplevet eliten af dansk ballet, så er der en helt risikofri chance her. Man kan nyde sin medbragte picnickurv, og så er det ovenikøbet gratis. Balletmester Nikolaj Hübbe har sammensat et varieret program, og man kan blandt andet opleve Ida Praetorius ophæve tyngdekraften. Fascinerende.

Kongens Have, Odense, mandag 17/6 kl. 19.

2 En dame i Assens

Dernæst er valget faldet på en dame ved navn M/S Linda, der sejler på fisketur fra Assens efter hornfisk i det sydlige Lillebælt. Det er supersjovt og også en mulighed for at tage ungerne med. Hornfisk smager topgodt. En nem udflugt, da grejet kan lejes ombord, og der er hjælp at hente til fiskeriet.

Assens Havn, onsdag 19/6 kl. 17-21.

3 Latter og lokalbryg

Endelig vil jeg tage en tur til Kerteminde og opleve mine gode kollegaer give den gas i årets revy. Der er altid garanti for en revy med et højt niveau i Kerteminde, og i år skulle vist ikke være en undtagelse. Stegt flæsk med kartofler, persillesovs, rødbeder og sennep samt noget lokalt bryg skræmmer mig heller ikke på nogen måde.

Tornøes Hotel, Kerteminde, spiller frem til lørdag 6/7.

Kulturjournalist Mikkel Hamann Jensen anbefaler:

1 Går lige i fælden

Én Mikkel slutter med revy, en anden Mikkel starter med revy. Da en af mine kollegaer stemplede ind på redaktionen efter en premiereaften tirsdag 11. juni, sagde han, at "dette års rottefælderevy nok er den sjoveste, jeg har set", hvorefter han kaldte skuespiller Mikkel Schrøder "et rent scoop for revyen". Normalt er jeg ikke meget til revyer, men hvis dét ikke vækker min eller din interesse, hvad kan så? Jeg går i hvert fald direkte i fælden.

Rottefælden, Svendborg, 19-21/6 kl. 20 og 22/6 kl. 14.

2 Krimi-konge til Odense

De fleste har nok efterhånden en krimi af Jussi Adler-Olsen stående derhjemme på boghylden. Men i den kommende uge er det muligt at møde krimi-kongen i egen høje person. I forbindelse med udgivelsen af den nye afdeling Q-bog "Offer 2117" signerer han bøger i Fyns midte. Er det en god chance for at høre, hvilke krimier der ellers er på vej? Måske. Jeg giver det et skud.

Arnold Busck, Odense, fredag 21/6 kl. 17.15-18.15.

3 Hurra for Dannebrog

Det er ikke hver dag, at vores flag fylder rundt. Ej heller dobbelt-rundt. 800 år har vi holdt Dannebrog højt, og for 25 flade kroner kan man deltage i fællessang, flagfane-svingning og fødselsdagsfejring på Flakhaven. Så bliver det ikke meget mere nationalromantisk. Det lyder i hvert fald dejligt fællesskabeligt.

Flakhaven, Odense, søndag 16/6 kl. 15.