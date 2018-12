En bog med masser af inua

Bøger: "I grønlandsk mytologi har alt en personlighed, sjæl, en inua. Sten, dyr, mennesker, Solen og Månen". Sådan indleder Naja Maria Aidt et brev i sidste del af "Blå og mørke spor", som består af hendes digte, billedkunstneren Cathrine Raben Davidsens litografier og tryk lavet med fotografisk blåprint teknik - og til sidst en brevveksling mellem de to kunstnere, som har arbejdet sammen i 10 år. Det er blevet til to mindre kunstudgivelser "Voice of the shuttle" og "Blå spor", mindre kunstbøger, som nu er samlet i denne udgivelse.

Davidsens motiver er hentet fra naturen omkring hendes hus i Sverige, men indeholder også motiver af hendes to børn og fjer fra hendes afdøde fars samling af håndlavede hattefjer. Digtene kredser om natur, tid, liv, død, tab, det synlige og det skjulte. Eller sagt på en anden måde: Altings sjæl. Inua. Og hvordan vi alle er forbundet med det. Der er flere sorg- og smertefulde digte, som næsten gør fysisk ondt at læse: "mit barn/ tung og svævende i sin søvn/ munden fuld af blod// munden fuld af blod/ jeg hans fødested/ du hans grav".

Det er oplagt at tænke, at de kommer fra samme sted som Naja Marie Aidts "Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage", hendes store sorgværk fra 2017, som kredser om tabet af hendes søn. Det er en stærk og bevægende bog, på alle måder, og de to kunstnere supplerer hinanden fantastisk. Brevvekslingen til sidst bliver sine steder måske lidt banal og lommefilosofisk, men er samtidig meget, meget menneskelig og en nødvendig "vej ud" af mørket.

–- Naja Maria Aidt og Cathrine Raben Davidsen: "Blå og mørke spor". 135 sider. GyldendalEr udkommet 5 af 6 stjerner