En bog for bogdroppere

Bogen om Chris Madsen er blevet til i forbindelse med kulturstyrelsens projekt "Ro(man)tid". Her har Frans Ørsted Andersen arbejdet med at få bogdroppere, især mænd, til at læse mere.

- Vores læseevne er blevet dårligere. Folk er blevet mere urolige og har sværere ved at koncentrere sig om længere tekster. Det gælder begge køn, men især mænd, fortæller Frans Ørsted Andersen.

Han har bemærket, at et sjældent hit for de mandlige bogdroppere har været bogen "Jeg er Zlatan", en indvandrerdreng på kanten af samfundet, der er endt som international fodboldstjerne.

- Derfor ville jeg skrive en anden mønsterbryderfortælling med en dansk hovedperson, og det blev så om Chris Madsen. Madsen selv skrev to selvbiografier, og der er også andre, der har skrevet om ham. Men jeg ville skrive en spændende fortælling med fokus på selve "røverhistorien", siger Frans Ørsted Andersen, der i forbindelse med arbejdet med bogen har været i USA, fået hjælp af blandt andre en amerikansk historiker, det danske museum i Iowa og fra stadsarkivet i Odense.