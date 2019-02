- Vi håber, vi kan få folk til at forglemme sig i musikken. I kunsten. Så det hele kommer til at opleves i momentet. Og så er det ligegyldigt med rugbrødet på indkøbssedlen eller arbejdsdagen i morgen, fortæller saxofonisten Hans Mydtskov.

Den samme fornemmelse vil Superfly nu give til publikummet. De er vant til at have ansigt og instrumenter vendt ud mod publikum. På en scene sammen med Kim Larsen, Saybia, Harald Haugaard, Burhan G, Anne Linnet, eller hvem de ellers har stået der med førhen. Men i samarbejde med den odenseanske film- og billedmand Rico Feldfoss vender de i stedet ansigterne og instrumenterne mod hinanden i et ny video-album. Et video-album, som bliver vist i Café Biografen fredag den 8. januar klokken 15.15.

Musik: Når de øver, står de nærmest kun med en lille meter mellem hinanden. Midt i strømmen af dyb bas, trommeslag og bløde saxofontoner opstår det intime, musikalske bånd, der får dem til at forglemme sig helt i deres lyriske kunst. Her lader de kreativiteten vokse inden for rummets rammer, og helt opløftet går de fra hver "øver".

Bandet består af de fire gode venner Hans Mydtskov (f. 1961) på saxofon, Morten Nordal (f. 1970) på guitar, Chano Olskær (f. 1974) på trommer og Bo Grynholt (f. 1963) på bas.Kvartetten udgav som Superfly deres første album "Big Shihip" i 2007, hvorefter nummer to blev "Airways" i 2010. Superfly spiller en blanding af jazz og rock. Deres tredje album "Quadro" blev udgivet i december 2016. Deres video-album af Quadro bliver vist for første gang i Café Biografen fredag 8. februar klokken 15.15.

Tanker, der bragte dem til et mørkt lokale i kulturhuset 17:48 senere samme år på to af de varmeste dage i juli, hvor video-albummet kom i kamerakassen.

Specielt sangene "Pablo Quadro" og "Asken Asken" blev spillet en hel del på P8 Jazz, mens albummet udkom på vinyl. I takt med at de blev mere sikre i sangene fra deres album, begyndte der at opstå et større bevidsthedsniveau omkring musikken hos bandet. Dét, de havde lavet sammen, følte de pludselig, var ekstra fedt.

Sammen med Bo Gryholt, Chano Olskær og Morten Nordal udgør han kvartetten, som spiller et miks mellem rock og jazz. Og selv om de har siet de rockede toner lidt fra på deres seneste album fra 2016, "Quadro", var værket et af deres mest eksperimenterende til dato.

Se, høre, mærke

Manden bag kameraerne fik lidt af en oplevelse ud af filmeriet.

- Jeg har før lavet materiale til blandt andet DR's bigband. Men her havde vi at gøre med kun fire mennesker. Det er meget mere intimt, og musikken kører stort set live i ét hug. De er rare mennesker, som er trygge ved hinanden, lyder det fra Rico Feldfoss.

Filmmanden har så klippet det sammen, så kameraerne følger musikkens takter og den koncentrerede kommunikation mellem de fire musikere.

- Det giver bare noget ekstra, når vi kan se hinanden. Høre hinanden. Mærke hinanden, forklarer Hans Mydtskov.

Og til spørgsmålet om, hvorfor de har valgt at lave et arrangement i Café Biografen for at vise video-albummet, svarer han:

- Det bliver en markering af, at den nu er færdig. Jeg synes godt, vi kan tage os selv alvorligt på denne måde, uden vi skal være selvhøjtidelige. Vise at det her er serious business, og tilføjer:

- Vi gør jo ikke det her for pengene, men fordi vi kan og har lyst til at give folk en oplevelse.