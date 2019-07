En berigende bouillonterning: Iben Maria Zeuthen fortæller om den nære, vigtige samtale

Udover at besøge Oure Sommerhøjskole torsdag 18. juli, så har københavnske Iben Maria Zeuthen flere gange besøgt Svendborg, som hun kalder den perfekte danske by. Foto: Jonas Pryner

Iben Maria Zeuthen har over 14 års erfaring med lange, nære interviews. Torsdag holder hun foredrag på Oure Sommerhøjskole om samtalegenren - og så har hun i øvrigt en mening om, hvilken fynsk by hun ser som den mest perfekte i Danmark.

Foredrag: Hun har over 14 års erfaring med lange, nære interviews. Hun har adskillige værtsroller på tv og i radioen på bagen. Og så stod hun bag Radio24syvs "Hele Danmarks..."-dokumentarserie og de syv-timer-lange interviews med Helle Thorning-Schmidt, Casper Christensen og Ghita Nørby, hvor især sidstnævnte delte vandene. Torsdag kommer journalist Iben Maria Zeuthen til Sydfyn som en del af Oure Sommerhøjskoles foredragsrække. Foredrag, der handler om alt mellem himmel og jord, men som i journalistens tilfælde bliver "Den nære, vigtige samtale". - Foredrag er anderledes sjovt sammenlignet med radio. Dér har jeg ikke publikum foran mig, men ved foredrag skal der mere tempo på, fortæller hun. - De er den her lille bouillonterning af berigelse. Også for mig som foredragsholder. Jeg elsker, at folk kan stille spørgsmål, fordi der tit dukker ting op, som jeg aldrig havde tænkt på.

Foredrag på Oure Sommerhøjskole 18. juli: Iben Maria Zeuthen, radiovært for Radio24syv.23. juli: Lykke Friis, tidligere minister og nu udenrigskorrespondent i Berlin.



25. juli: Kasper Torsting, instruktør, og Sebastian Jessen, hovedrolleindehaver på filmen "I krig & kærlighed".



30. juli: Per Morten Abrahamsen, fotograf og fotokunstner.



1. august: Endnu ikke offentliggjort.



6. august: Mia Ben-Ami, uddannet folkeskolelærer og oplevelsesøkonom, men er nu kulturformidler i Faaborg-Midtfyn Kommune.



8. august: Kasper Eistrup, musiker, komponist og billedkunstner.



Alle foredrag foregår klokken 20 til 21.30 i foredragssalen ved højskolens hal.

Iben Maria Zeuthen har brugt lang tid på er perfektionere de lange og de nære interviews - i alle slags former. Her ved et gadekær i Hvedstrup sammen med komiker Thomas Warberg i Radio24syv-sommerserien "Livets vand". Privatfoto

Sjove og alvorlige lydbidder I "Den nære, vigtige samtale" kommer Iben Maria Zeuthen til at fortælle om sit arbejde. - Min erfaring er, at mange vil lære om lydinterviewet, fordi podcasts bliver stadigt mere og mere populært, siger radioværten. Derfor vil hun give et indblik i, hvad hun som interviewer gør sig af tanker før, under og efter mødet med et andet menneske. - Jeg viser, hvordan man via stemmens betoninger kan høre, hvad man skal arbejde udfra. Der vil både være de sjove misforståelser, men også de helt alvorlige samtaler. Alt sammen bliver det krydret op med lydbidder fra hendes arbejde gennem de sidste fire-fem år. Blandt andet som vært på Radio24syv-programmet "Det næste kapitel", som hun i 2017 fik titlen Årets Vært ved Prix Radio for.

Iben Maria Zeuthen Født i 1985 og bosiddende i København.Uddannet i nordisk sprog og litteratur fra Københavns Universitet.



Har gennem tiden haft utallige værtsroller på tv og i radio. Fra "SommerSummarum" og "Høvdingebold" på DR1 til P3's "Missionærerne", "Ibens Harem" og Radio24syvs "Det næste kapitel".



Er i dag redaktør og vært hos Radio24Syv, men skifter snart til DR og P1.

I foredraget "Nære, vigtige samtaler" byder hun på flere interviewbidder, hvor hun har været ude hos andre mennesker med sin mikrofon og sit headset. Som her med skuespiller og komiker Brian Lykke. Privatfoto

Et kig i maskinrummet Men der kommer til at være mest fokus på det tekniske og journalistfaglige. - Hvordan man sidder ved mikrofonen, hvornår man giver kram eller hånd til kilden, hvad med lukkede og åbne spørgsmål, hvordan den konkrete anekdote kommer frem, nævner hun af punkter i foredraget. Derfor indrømmer Iben Maria Zeuthen, at det kan være svært at omsætte de ting, hun fortæller om, til hverdagen. Foredraget handler om, hvilke tanker der ligger bag en samtale, hvis den skal udkomme. Altså både med etiske overvejelser undervejs i interviewet og det efterfølgende publikum in mente. - Folk tror, at det handler om, hvordan man bliver bedre til at snakke med sin partner. Men det kommer jeg ikke til at sige noget om, slår hun fast. - Foredraget kan bruges i mange andre interviewsammenhænge, såsom jobsamtaler, men retter sig mest mod folk, der selv vil kaste sig ud i podcast. Eller blot vil have et kig ind bag stemmerne radioen; helt ind i maskinrummet.

Den perfekte by Journalisten glæder sig ikke kun til at give ud af sin egen foredrags-bouillonterning, men også til endnu et møde med Fyn. - Jeg har selv været på besøg i Oure tidligere, hvor nogle venner gik på skole der. Min bedste veninde bor også i Odense, så jeg er kommet på øen regelmæssigt, fortæller Iben Maria Zeuthen. Og Fyn gemmer ikke kun på en god veninde, men faktisk også "den perfekte danske by". - Jeg elsker Svendborg. Den scorer bare højt på alle parametre. Der er alle slags boliger, lækre restauranter, en fed kultur, og så er den bare smuk.