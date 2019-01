En Winterreise i mørke og lys

- Jeg synes virkelig, de giver noget til hinanden, siger hun og kan med kunsthistoriker Lene Burkards ord fra kataloget tilføje, at "en fællesnævner for de tre kunstnere må være den evige søgning, den radikale mobilitet, hvormed de har bevæget sig rundt i forskellige genrer og teknikker og skiftet stil".

Men på den kommende "Winterreise", som åbnes på fredag 25. januar kl. 17 af museumsinspektør Claus Hagedorn-Olsen, Horsens Kunstmuseum, formår de tre inviterede kunstnere ikke bare selv at stråle, men også at sætte lys og fokus på de øvrige med nye værker, skabt til udstillingen.

Galleriejer Lise Lotte Honoré, Galleri DGV i Villa Tårnborg, Christiansmindevej 78, Svendborg, er normalt mest begejstret for solo-udstillinger, hvor den aktuelle kunstner kan få lov at skinne.

Maleri, mosaik og lys

Derfor omfatter udstillingen også både malerier, mosaikker og lysinstallationer.

Om Lars Nørgård og Erik A. Frandsen siger Lise Lotte Honoré kort: - Der er tyngde i de gutter.

Derfor faldt valget på tredie kunstner, Viera Collaro, som kvinden, som kunne sætte mændene på plads med sine meget enkle og stilsikre lysinstallationer, der sætter hele rum i scene og fortrænger vintermørket med hjertevarme.

- For mig er f.eks. Erik A. Frandsen fascinerende i sin måde at male på. Til udstillingen har han malet blomsterbilleder. Og selvom man kan tænke, at det er banalt at kigge på et still-leben med en vase med blomster, så er det alligevel et meget stærkt udtryk. Der foregår noget, som ikke umiddelbart kan afkodes.

Er Viera Collaro og Erik A. Frandsen enkle i deres udtryk, er Lars Nørgård til gengæld kompleks med billedfladen fyldt med energiudladninger.

Udstillingen varer til og med 31. marts.