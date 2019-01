Emil lærte at tale med kroppen først: Døve forældre gjorde ham til kamp-poet

For Emil Nygård er poetry slam en måde at få folk til at lytte - for med døve forældre har han det bedst, når én taler ad gangen. Nu skal han være vært for det fynske mesterskab i poesi-disciplinen.

- Tegnsprog er en fysisk udtryksform. Der er en, der taler. Resten lytter. Jeg slamer , fordi jeg ikke kan lade være. Jeg får en idé, der brænder så meget, at jeg må råbe den højt. Fordi et opslag på facebook får fem likes og ingen lytter. Når jeg slamer , lytter folk, siger Emil Nygård.

- Jeg troede, at en mink var et flyvende dyr, siger Emil og illustrer vinger med hænderne.

Når Emil taler, flyver armene rundt og bistår munden i at fortælle og forklare. Kroppen var det første, han lærte at tale med, for han er vokset op med døve forældre. Da han var yngre, var der ord og udtryk, som han ikke forstod. Han blev frustreret, når der var meget larm, og ingen lyttede.

- Man vil opleve folk, der performer en tekst i stedet for at læse en tekst. Det er ikke digtoplæsning. De rapper, synger, råber, skriger og bruger ikke mindst deres krop til at udtrykke sig, siger Emil Nygård, der er formand for Poetry Slam Fyn og vært til fynsmesterskabet.

Poetry slam opstod i 1980'ernes Chicago som et forsøg på at flytte digtoplæsning over i den farverige populærkultur. I dag har poetry slam bredt sig kloden over, og det fynske mesterskab er lige om hjørnet.

Poetry slam er en konkurrence, hvor man dyster om at performe et digt. Emil Nygård, formand for Poetry Slam Fyn, forklarer:Der findes tre regler: Du skal have skrevet det selv. Du må ikke bruge kostume eller rekvisitter - eller være nøgen. Du har 3 minutter og 10 sekunder til at opføre poetry slamet. Derefter får du minus 0,5 point per 10 sekunder, du går over tid. Der udvælges fem tilfældige dommere blandt publikum. De giver mellem 0,0 og 10 point til hver slamer. Derefter fjernes det laveste point og det højeste point. Som Emil Nygård siger med fed, fynsk dialekt: "mormor- og ekskærestepointene". Dermed er den højeste score 30 point.

Salen skulle gerne være fyldt til fynsmesterskabet i poetry slam, hvor Emil Nygård er vært. Poetry slam er kunsten at performe et digt. Foto: Sara Brun Nielsen

- Poetry slam er det fedeste. Det er en platform, hvor du ikke bare bliver underholdt. Du får live-oplevelsen. Folk går til koncerter i stedet for at sætte cd'en på derhjemme for at få en helhedsoplevelse. Poetry slam er en social oplevelse på samme måde, og så er publikum en del af konkurrencen, siger Emil Nygård.

Han håber, at genren får et større publikum, end det er tilfældet i dag. Til fynsmesterskabet regner Emil med, at op mod 200 gæster vil møde op, og til et danmarksmesterskab kommer der cirka det dobbelte. Til sammenligning har Emil optrådt for 2000 publikummer i Israel, hvor poetry slam er en del af populærkulturen.

Navnet på digt-disciplinen oversættes groft til "poesikonkurrence", og det er nogenlunde rammende. Dækkende, men ikke fyldestgørende. For i poetry slam er poesien kun halvdelen af værket. Det er poetens performance, der er afgørende for showet.

Poetry slam er poesiens kampsport. Intet mindre. Her er det ikke nok at slynge om sig med flotte ord, rim og strofer, skrible hele baduljen ned og tørt recitere det for et begrænset, akademisk publikum, der gengælder indsatsen med dæmpede klap og anerkendende fingerknips.

Fynsmesterskabet i poetry slam afholdes 12. januar på Teater Momentum i Odense. Årets ti bedste slamere har tidligere vundet en poetry slam konkurrence for at kvalificere sig til mesterskabet. Første- og andenpladsen går videre til danmarksmesterskabet.Poetry Slam Fyn (PSFyn) stiller med formand, Emil Nygård, 25 år, som årets vært, og han vil guide publikum igennem aftenen. Billetter købes på teatermomentum.dk.

Angst

Poetry slam er ikke kun en måde at få folk til at høre efter. For Emil har det også været et redskab til at lære at håndtere angst. I slutningen af folkeskolen udviklede nervøsitet sig til decideret angst med tilhørende angstanfald, og de fulgte ham ind i gymnasiet.

I 2. g gik Emil rundt og var sur. Sur på sine klassekammerater, der råbte og skreg i munden på hinanden, og sur på en pige, han var vild med, fordi hun ikke var vild med ham.

- Hun var meget optaget af sin blog og ikke så meget af mig, så det skrev jeg et digt om, fortæller Emil Nygård.

- Lige efter jeg blev student i 2013, var der Spoken Word Festival i Odense, hvor der var en poetry slam workshop. Jeg var den eneste, der dukkede op. Så sad jeg og de to arrangører og snakkede om mine to medbragte tekster i nogle timer, og til sidst skrev jeg en ny. De overtalte mig til at deltage i konkurrencen samme aften. Og så vandt jeg.

Derfra tog det fart, og i dag er Emil to gange fynsmester og en gang danmarksmester.

- Havde jeg ikke stillet mig op på den scene eller gået til eksamener og fest, selvom det var vanvittigt ubehageligt, havde jeg ikke været mig i dag. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange mennesker der sidder hjemme og lider nederlag over angsten hver dag. Poetry slam og jernvilje reddede mig fra angstens kløer, siger Emil Nygård.