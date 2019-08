Elektronisk fokus på Jaiyede Jazz Festival

Forstå ordene

Navnet Jaiyede stammer fra et nummer med en gruppe, der hedder The Heliocentrics. Den udgav for et par år siden en plade sammen med "The Godfather Of Afrobeat", der hedder Orlando Julius. Her var der et nummer, der hed Jaiyede Blues. Casper Schärfe kunne godt lide ideen om, at noget nyt og noget gammelt mødtes. Dermed opstod navnet Jaiyede til festivalen, fordi han ligeledes prøver at fortælle om jazzens rødder pakket ind i moderne klæder.Droidejazz er den betegnelse bandet Planet Battagon bruger om sin jazzform. Hele musikken er skabt i et tema, der skal virke som om, det er fra en anden planet med droider (en slags fiktive robotter, red.)