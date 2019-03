Torø Huse: Billetterne til årets kabaret "Mågen letter" i Thorøhuse Forsamlingshus blev revet væk på rekordtid.

På baggrund af den overvældende interesse er kabaretholdet nu klar med en livline til alle dem, der ikke nåede at sikre sig en billet til de to forestillinger fredag den 22. og lørdag den 23. marts.

Det bliver nemlig muligt også at købe billetter til den åbne øveaften torsdag den 21. marts klokken 19.30. Her sælges billetterne for 50 kroner, og kaffe og kage er tilmed inkluderet i prisen.

- Denne aften vil publikum få et godt indblik i maskinrummet på en kabaret, der de sidste mange år har spillet for røde lygter. Der bliver fuldt program med piber og trommer og hele svineriet med lys, lyd, kostumer, musik og sang, fortæller Bjarne Toft Olsen fra styregruppen.

Billetterne skal bestilles hos Ursela Nielsen på telefon 51259250. /SP