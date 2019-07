Ekspert: - Det går stadig godt for foredragsgenren

Den odenseanske virksomhed Athenas kalder sig for Danmarks største formidler af foredrag, og virksomheden fungerer som bindeled mellem foredragsholdere og alt fra lokale foreninger, kommuner til små og større virksomheder. Anne B. Rasmussen er på femte år ansvarlig for rekruttering, udvikling og management af foredragsholdere i Athenas.

Vi tog sammen med hende badevandstemperaturen på tidens kulturelle foredrag.

Hvordan udvikler foredragsgenren sig i disse år?

- Det er svært at sige, om mængden af foredrag er gået op eller ned, men det går stadig jævnt godt. Der afvikles rigtigt mange foredrag rundt i landet, og det er generelt ret konkurrencepræget. Ikke bare foredragene imellem, men der er også mange dygtige foredragsholdere om buddet.

Hvad er særlige hippe emner at høre foredrag om?

- Det er ofte de ting, der præger mediedagsordenen, og for tiden handler det om, hvordan den digitale verden udvikler sig. Men også hvordan vi skal navigere i og omkring denne tids digitalisering, hvor især nærværet er oppe at vende.

- Vi ser også, at kendis-effekten ikke er lige så stor som tidligere. Formentlig fordi de sociale medier allerede giver gode indblik i de kendtes liv. Kendte skal også give en nærværende historie med samfundsrelevans. Specielt dem, der tør at tage fat i tabuiserede emner med dem selv som eksempel.

Hvilke personer henvender de sig især til?

- Aldersmæssigt tror jeg, at det ligger på +30. Men det er oftest personer, som ønsker at udvide deres horisont eller få inspiration.

- Og så kan vi se, at folk generelt bruger de lokale foredragstilbud, som finder sted tæt på dem. Her kræver det dog oftest, at de lokale foreninger er gode til at gøre folk bevidste om foredraget. Specielt via sociale medier.

Og hvad så med foredragsgenrens fremtid?

- Jeg håber på, men spår også, at det vil fortsætte som nu. Men der kommer selvfølgelig andre muligheder for at opleve foredrag digitalt via Youtube, streaming og online-kurser.

- Og måske kan det være til foredragenes fordel. Fordi modsvaret til dem bliver, at folk netop gerne vil ud og dele den analoge oplevelse med andre. Man møder foredragsholderne og kan stille spørgsmål, og det digitale vil på den måde ikke kunne give samme oplevelse som at opleve det live.