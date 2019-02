Efter næsten seks år er der stadig timelange køer til badeland

Det går godt for Bolbro Svømmehals badeland. Måske lidt for godt, for hvis man gerne vil hoppe i det lune vand i weekenden, kan man blive nødt til at vente i op mod to timer. Svømmehallens ledelse ser ingen umiddelbar løsning på problemet.

- Nogle kigger på køen til badelandet, når de ankommer, og vælger derfor kun at gå i den almindelige svømmehal, forklarer Odense Idrætsparks teamleder for Svømmehallerne, Lars Christensen.

Ifølge ham er det især i efteråret og vinteren, at odensearne søger tilflugt i klorvandet for at undgå mørke og kulde, men også i mange andre af årets weekender når badelandet maks-kapaciteten på 78 mennesker. Det får nogle til at droppe badelandet.

- Når det er vildest, så snakker vi køer i op til to timer. Desværre er det ikke kun en enkelt eller to weekender om året, men flere, fortæller Rune Bille, der er chef for Odense Idrætspark, som Bolbro Svømmehal hører under.

Interessen var stor, da Bolbro Svømmehal i foråret 2013 åbnede for deres nye badeland. I weekenderne stod lange køer af børnefamilier og andre badeglade gæster og ventede på deres tur til at tage en dukkert i lune vand. Status anno 2019: Køerne er der stadig.

Ingen planer

Rune Bille kan sagtens se problemet i de lange køer, men han kan ikke se en klar løsning.

- Det er en udfordring, for folk er jo ikke ligeså glade, når de kommer ind i anlægget efter at have stået i kø i over en time, og det er heller ikke sjovt, at skulle stå i kø med børn. Vi kunne godt sende dem videre til en anden svømmehal, men det er ikke det, kunden vil have. De vil gerne have badelandet. Så løsningen på det er rigtig svær, siger han.

Det umiddelbare forslag er, at udvide svømmehallen, så der er plads til flere. Det er dog ikke realistisk, mener Rune Bille.

- Vi har ikke mulighed for at bygge mere til ude i Bolbro. Ellers skal vi til at rive andre bygninger ned. Spørgsmålet om man vil bygge et andet anlæg i byen, og det er der ikke nogen planer om lige nu, forklarer han.