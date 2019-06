Nogle af Odenses mest markante kultursteder går nu sammen for at undersøge, hvordan de i fællesskab kan højne kulturdeltagelsen på Fyn.

Kultur: For første gang nogensinde går fem store Odense-kulturinstitutioner sammen for at finde ud af, hvad det samlede kulturpublikum gerne vil have, og hvordan de får fat på nye kulturbrugere.

Det drejer sig om Odense Symfoniorkester, Brandts, Den Fynske Landsby, Danmarks Jernbanemuseum og Odense Teater. Projektet hedder "Den store kulturanalyse" og finder sted i forbindelse med Odense Kommunes foreslåede besparelser på kulturområdet.

- Vi taler alle om publikumsudvikling i kulturbranchen, og det er nemt at sidde bag skrivebordene og finde på nye tiltag. Men ved at gå i dialog med brugerne - og ikke-brugerne - så bliver vi nu klogere på, hvor vi skal sætte ind, siger Julie Lindegaard, som er kommunikations- og salgschef hos Odense Teater.

De fem kultursteder spørger gennem juni borgere på Fyn og i Trekantsområdet om deres forhold til institutionerne og til kultur generelt. De har hyret rådgivere og analysefirmaer til at hjælpe med undersøgelserne.