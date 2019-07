Efter Ed Sheeran: Nu er intet navn for stort til Tusindårsskoven

Weekendens koncerter med Ed Sheeran i Tusindårsskoven er de største enkeltstående koncerter for Down the Drain, der også står bag Tinderbox. Direktør Brian Nielsen har svært ved at finde ridser i lakken.

Han har været særligt tilfreds med, at gæsterne fra hele landet og udlandet har virket glade for både koncerterne og omgivelserne.

- De to Ed Sheeran-koncerter forløb perfekt. Vi har haft to virkelig gode dage i Odense med masser af glade mennesker i Tusindårsskoven, siger Brian Nielsen.

Brian Nielsen, der fortsætter som direktør i Down The Drain, er på vej på ferie i Spanien, da avisen fanger ham for at få en kommentar til den historiske dobbeltkoncert i Tusindårsskoven.

Down The Drain Holding, der ejer festivalerne Tinderbox, Northside og Haven, blev i maj opkøbt af amerikanske Superstruct Entertainment, som igen er ejet af kapitalfonden Providence Equity Partners. De amerikanske ejere i New York kan se tilbage på en vellykket weekend 6000 kilometer mod øst i Odense, hvor Ed Sheeran optrådte for 86.000 publikummere lørdag og søndag.

- Vi overvejer blandt andet at flytte et par træer og få planeret området til venstre for scenen, hvor der er en lavning, som ikke er så ideel for udsynet til scenen.

- Køerne blev hurtigt afviklet, og der har været ganske få klager efterfølgende. Vi har faktisk fået meget ros for logistikken. Man kan ikke undgå køer med 43.000 mennesker på en plads specielt ikke omkring spisetid. Vi havde dog mange barer og spisesteder uden kø, så ofte handler det om at orientere sig efter, hvor der er plads, og det kan godt være svært med et koncertpublikum, som ikke flytter sig så meget, som vi ser eksempelvis til Tinderbox, siger Brian Nielsen.

Direktør for Down the Drain, Brian Nielsen, mener ikke, at der er nogen navne, som er for store til Tusindårsskoven efter de vellykkede Ed Sheeran-koncerter. Foto: Simon Staun

Sheeran kan lokke andre

Brian Nielsen har i årtier arrangeret store koncerter og siden 2010 stået bag Northside i Aarhus og siden 2015 Tinderbox i Odense. Alligevel var lørdagens og søndagens koncert med Ed Sheeran noget særligt.

- Det er de to største enkeltstående koncert, Down the Drain har stået bag til dato, så man kan godt sige, det var vores svendeprøve at arrangere Ed Sheeran, siger Brian Nielsen.

Han er ikke i tvivl om, at de to Ed Sheeran-koncerter få betydning for Down The Drain i fremtiden, når det kommer til at booke og lokke bands til Tinderbox og Northside. Eller som i dette tilfælde spille enkeltstående koncerter.

- Det er svært at vurdere præcis, hvor meget det får at sige, men det skader helt sikkert ikke, at vi kan skrive Ed Sheeran på cv'et, siger Brian Nielsen.

Han har tidligere udtalt, at Tusindårsskoven er Danmarks bedste festivalplads. Men betyder det, at man kan forvente flere koncerter med absolutte verdensnavne i Odense de kommende år?

- Det håber vi. Men på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om, hvorvidt der kommer lige så stort et navn i 2020, siger Brian Nielsen.