1) Odense Sommerrevy strøg afsted

Der blev solgt i alt 26.036 billetter til sommerrevyteltet på Engen, og dermed fortsætter Odense Sommerrevy den positive udvikling.

- Det er jo gået helt vildt godt. Fra den svære 2017-sæson, hvor vi gik og var bange for konkurs, til nu, hvor det bare går skønt, fortæller revydirektør Lars Arvad.

2017 var revyens anden sæson, og her solgte man 10.974 billetter. Året efter fordoblede man næsten billetsalget til 21.132. Revydirektøren mener, at det skyldes, at folk generelt lige skal se ting an, inden de køber billet.

- Men i 2018 må publikum have godkendt de hyggelige rammer og ment, at vi havde lagt et godt fundament. Ligesom skuespillerholdet det år sikkert også trak en del interesserede til, forklarer han.

Allerede nu kører forsalget til Odense Sommerrevy 2020, hvor Lars Arvad ligeledes kan se en positiv udvikling. 3000 billetter er der solgt i begyndelsen af juli, hvilket sommerrevyen først nåede sidste år i slut-august.

- Vi har altid et godt forsalg, fordi vi kører med billige early bird-billetter. Ellers plejer billetsalget at gå frem omkring jul.