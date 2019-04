Foredrag: I 2018 blev sorg optaget som en officiel diagnose, hvilket har affødt adskillige spørgsmål såsom: giver sorgdiagnosen omsider mennesker i sorg et frirum til at sørge i fred? Eller vil det tværtimod opstille nye krav om, hvordan man sørger rigtigt? Bliver sorg noget, vi skal leve op til? Og hvad med dem, der sørger for lidt? Det vil cand.theol. og højskolelærer Christian Hjortkjær tale om torsdag 11. april kl. 17-19 i Munkebjerg kirke under overskriften "Du skal sørge - en kierkegaardsk diagnose". Foredraget er det andet af tre foredrag under fællestitlen "Eksistens - ost & rødvin". /stha