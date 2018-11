Drengene synger Messias

Musik: Adventstiden nærmer sig, og for mange er det nu en fast tradition at opleve Händels oratorium "Messias". I år kan man opleve "Messias" i Vor Frue Kirke i Assens, når kirkens drenge- og mandskor Syngedrengene (grundlagt 1856) i selskab med professionelle, barok-specialiserede solister og musikere løfter Händels musik i et kirkerum meget lig de rammer, oratoriet oprindeligt er skrevet til. Koncerterne finder sted lørdag 8. og søndag 9. december, begge dage kl. 16. Syngedrengenes korleder Finn Pedersen er instruktør og dirigent ved de to koncerter. I år medvirker musikere fra kammerorkesteret Copenhagen Soloists på instrumentalsiden. De fire sangsolister er sopran Anna Maria Antonius Wierød, kontratenor Daniel Carlsson, tenor Poul Emborg samt bassolist David Kragh Danving. /sisø