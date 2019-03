Film: I forbindelse med den københavnske filmfestival CPH:DOX inviterer Langeland Bibliotek til filmvisning af den premiereaktuelle film "The Other Munch" mandag 25. marts kl. 18.30. Der vil efterfølgende være en live-transmitteret samtale mellem Karl Ove Knausgård og instruktørerne Joachim og Emil Trier. Til at indlede hele arrangementet vil Sara Koch fortælle om arbejdet med at oversætte Knausgårds værker. /stha