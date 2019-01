Døden for sjov på Magasinet

Scene: Ane Høgsberg er nu klar med sit andet soloshow, og denne gang handler det om en af de få ting, vi alle har til fælles: døden. Vi stifter bekendtskab med den flere gange i livet, og vi skal med sikkerhed alle dø en dag. Tre uger i foråret 2018 med frygten for at have fået brystkræft gav Ane Høgsberg stof til eftertanken omkring døden: Husker de at lave rigeligt med kage til gravøllet? Hvad bliver der mon snakket om - og hvem skal bestemt ikke arve noget? Til foråret tager hun på turné med showet "Døden Har En Årsag", og lørdag 9. marts vil hun prøve at få folk til at grine af døden kl. 20 på Magasinet i Odense. /stha