Disney on Ice: Et liv på is, hotel, i en kuffert og venner i hele verden

Nicola Trippick, 34 år, og James Hunt, 28, er i Danmark med "Disney on Ice". Begge er englændere og har rejst med det amerikanske isshow i henholdsvis ni og syv år. Og de har ikke til hensigt at holde op lige med det samme. De kan lide livet på isen og hverdagene blandt den store internationale skare, der er med.

- Vi holder kroppen ved lige med fitness, for vi skal være fit. Træningen på isen handler meget om at vænne sig til isen et nyt sted og banens størrelse. De to ting kan være meget forskellige fra sted til sted. Afhængigt af varmen på stedet griber skøjterne fat i isen på forskellige måder, og showet indretter sig efter, hvor meget plads der er på banen.

Banen og isen har de folk med til at klare. De kører i forvejen fra sted til sted for at gøre klar til, at danserne kan indtage isen. Og når den sidste projektør er slukket et sted, tager de det hele ned.

- Vi skal altid fornemme isens fasthed og banens størrelse, så det skal køres ind hvert enkelt sted, forklarer de to, der nogle gange leverer tre shows på én dag sammen med kollegerne, for eksempel torsdag i Aarhus og lørdag i Arena Fyn i Odense. To timer hver gang.

40 skøjteløbere er med i deres trup og dertil servicefolk. "Disney on Ice" har tre shows kørende i Europa lige nu og i alt ni i hele verden.