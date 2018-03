Bøger: Drab, drama, drifter og død er normalt emner, man forbinder med krimier, sjældent med digte. Men på Verdens Poesidag 21. marts er emnet netop krimidigte. I den anledning udgiver Fynske Forfattere - en undergruppe under Dansk Forfatterforening - bogen "Kill Your Darlings", en antologi med 27 fynske digtere, hvis værker i dagens anledning er inspireret af krimigenrens temaer og greb. Man finder blandt andet titler som "I din lejemorders skygge", "Skrig i bloddryp" og "Koldt blod". Digtene er forsynet med oplysninger om hver enkelt forfatters seneste udgivelse - og i nogle tilfælde også - med et glimt i øjet - deres seneste kriminelle handling.

Digterne i bogen Digterne i "Kill Your Darlings" er:Anders Rostrup Lorentzen, Anders Vægter Nielsen, Arne Herløv Petersen, Astrid Bjerregaard, Birgit Filskov, Bjarne Kim Pedersen, Cindy Lynn Brown, Dino Elezovic, Elisabeth Uldall, Finn Wiedemann, Iben Fog Staal, Inga Mollerup, Jo Hermann, John Mason, Jørgen Wassilefsky, Leif Achton-Lynegaard, Lena Krogh Bertram, Maria Kjær-Madsen, Martin Krogh Andersen, Mikael Josephsen, Nils Aage Jensen, Patrizia Fiumara Thomsen, Paul Grønbech Knudsen, Per Nielsen, Simon Kabel, Tine Ellegaard, Viggo Madsen.

Bogen er illustreret med værker af grafiker Teresa Larsen, medlem af Fyns Grafiske Værksted, og forordet er skrevet af forfatteren Martin Jensen (blandt andet kendt for den historiske krimiserie om Eske Litle), som er formand for Det Danske Kriminalakademi. Meget passende blev den i øvrigt præsenteret på Krimimessen i Horsens i går.

Fynske forfattere fejrer desuden poesidagen sammen med Odense Bibliotekerne med en digtoplæsning af 16 af digterne fra "Kill Your Darlings". Det sker på Hovedbiblioteket i Odense 21. marts kl. 19.

Tine Ellegaard: "Blodpølse" Romanen knalder skydegalt.Hovedpersonen fanget i krydsild med små skarpeVågekoner for den døendehober intrigerne sig op som skabs skeletter



Defloreret afklædt kejservader fortvivlet rundt i flødespinaten og den sminkede mad



Kødkniven svinges tungtog offeret parteres i lårkorte mundgodterJulefrokosten et socialt selvmord



(Digtet "Blodpølse" af Tine Ellegaard fra antologien "Kill Your Darlings".)

Det er fjerde gang, Fynske forfattere udgiver en antologi i forbindelse med Verdens Poesidag, som er indstiftet af Unesco i 1999 for at udbrede kendskabet til lokale og internationale digtere og sætte fokus på poesien som genre. Redaktionsgruppen består af Bjarne Kim Pedersen, Cindy Lynn Brown og Per Nielsen.