Da sangeren Dicte deltog i en række danske hyldestkoncerter til David Bowie i 2017, havde hun aldrig hørt om den fynske sanger og guitarist Frederik Vedersø. Til den første koncert lagde han ud med at spille sangen "Lazarus" fra David Bowies sidste plade "Black Star". Det slog benene væk under hende.

- Jeg kendte ikke den her langskæggede gut, der indledte koncerten. Men da han gik i gang med "Lazarus", skal jeg love for, jeg spidsede ører. Er du vild, det kræver store nosser at gå på som den første med dén sang. Det lette ville have været at vælge et af de sikre Bowie-hits fra halvfjerdserne, men Frede - som på trods af mange år i branchen var et af de nyere navne, sprang ikke over, hvor gærdet er lavest. Han vandt med det samme min respekt, siger Dicte.

Hun skrev sig bag øret, at Frederik Vedersø kunne være interessant at arbejde sammen med. Den tanke blev bekræftet til en workshop om Paul McCartney på Fanø nogle måneder senere, men der gik alligevel næsten to år, før Dicte ringede og spurgte, om han havde lyst til at lege mere seriøst med hende.

- Det, der endegyldigt overbeviste mig, var en koncert med The White Album i Svendborg, hvor jeg selv var nede for at optræde til en støttekoncert. Der kunne jeg høre, at Frede på samme måde som jeg dyrker vokalharmonier og elsker new folk-genren. Jeg kunne fornemme, vi ville være et vanvittigt godt match, fordi han ikke er bange for at bade sine sange i fløde, siger Dicte.

Frederik Vedersø nikker. Man skal ikke lade sig narre af fuldskægget, ringene eller tatoveringerne. Han er blød som en bamse pakket ind i vat.

- Jeg vil gå så langt som til at sige, at jeg bader mine sange i overdrevet megen fløde og smører lidt honning ovenpå. Derfor er det sjovt at synge med to kvinder, fordi de fraserer anderledes og har en anden vokal æstetik end mine to mandlige kolleger i The White Album. Det er skidespændende at udforske, hvad vores stemmer kan i forening, siger Frederik Vedersø.