Det skal du smage på Heartland

Smørfed oplevelse

Jørgen Hoff er en karismatisk fortæller med evne til at tryllebinde folk, når emnerne er øl og ost. Men smør har den bryggeren fra Gundestrup Mejeri og Bryggeri også et passioneret forhold til, og han byder på smørsmagning sammen med madanmelder Helle Brønnum Carlsen, som også forstår kunsten at formidle smag og teksturer. De to optræder lørdag eftermiddag på Tasteland, og mon ikke det lurmærkede får et drag over nakken?