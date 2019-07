Det skal du se: Tre arketypiske koncerter på Lundsgaard Gods

2) Beethovens Arketyper

Fredag bliver "den store tysker" - Ludwig van Beethoven - taget under grundig behandling. Her vil publikum oplever tre af komponistens mange ansigter: Det dramatiske, det legesyge og det visionære.

- Vi synes, det var sjovt at dykke ned i Beethoven, fordi han har så meget at byde på. Og de tre værker, vi opfører til denne koncert, viser de vigtigste elementer i hans musik. Det, der er særligt sjovt de her tre værker, er, at de alle er skrevet inden for en treårig periode, selvom de er vidt forskellige, siger Jens Elvekjær.