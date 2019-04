1 Cello og cykelpumpe

Nikolaj Cederholm er ophavsmand til teaterkoncert-genren. I 1994 stod han og Kåre Bjerkø bag teaterkoncerten "Gasolin'", der blev en af teatret Dr. Dantes største succeser. Siden har Cederholm videreudviklet konceptet med teaterkoncerter om bl.a. Beatles, Mozart og Beethoven. Kåre Bjerkø er konsulent på "Diktatoren", hvor Olivier Antunes sidder ved klaveret, og skuespillerne spiller på alt fra cello til cykelpumpe.

2 Chaplins manuskript

Da Nikolaj Cederholm sagde ja til at bearbejde og instruere "Diktatoren", fik han manuskriptet sendt fra Bubbles Incorporated SA, som bestyrer ophavsrettighederne til Chaplin-brandet:

- Jeg modtog en maskinskrevet udgave af Chaplins ucensurerede manuskript. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om det er Chaplin selv, der har siddet ved skrivemaskinen, men det forestiller jeg mig. I alle tilfælde er det en fantastisk følelse at stå på skuldrene af et geni i stedet for at skrive et manuskript helt fra bunden.

3 Spaghetti

Da Chaplin gik i gang med "Diktatoren", blev han fra mange sider frarådet at lave filmen, som kunne virke som en provokation på Hitler, men Chaplin insisterede. Dog valgte han at kalde sín diktator Hynkel:

- Hynkel-navnet har jeg beholdt, selv om alle ved, at det er Hitler, der er tale om. I filmen bliver Italien kaldt "Bacteria", men det har jeg ændret til "Spaghetti", som lyder lidt mindre befængt.