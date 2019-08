Det skal du høre til Jam Days: Verdensstjernen Cullum er årets trækplaster

5: Laurence Jones - torsdag klokken 21.30 på Amfiscenen

Når man får prædikatet "The Future of the Blues", forpligter det. Men den 27-årige britiske bluesmusiker Laurence Jones kan noget helt særligt, hvilket priserne "Young Artist Of The Year" tre år i streg fra 2014 til 2016 understreger. Derudover har han vundet priserne "Guitarist of the Year" i 2016 til British Blues Awards samt "Best Guitarist 2015" til European Blues Awards samme år.

Han har allerede udgivet seks fuldlængdealbummer, hvilket må siges at være imponerende alderen taget i betragtning. Seneste udspil er anmelderroste "The Thruth" fra 2018, der er kaldt "et must for bluesfans" og "sublim sangskrivning, der oser af kvalitet fra start til slut".

De store drenge i bluesklassen har for længst bemærket Laurence Jones, som har spillet sammen med og varmet op for ikoner som Van Morrison, Buddy Guy, Robert Cray og Eric Burdon. Det bliver interessant at opleve ham til Jam Days og høre, om han har formatet til selv at blive en af bluesgenrens store bannerførere.