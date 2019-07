Det nye Dexter bliver forsinket: Her er ændringerne i musikprogrammet

Musik: Den omfattende ombygning af det odenseanske spillested Dexter ender med at trække længere ud end først forventet. I maj fortalte spillestedsleder for Posten og Dexter, Morten Østlund, at byggeriet næsten var halvvejs, og at jazz-elskerne kunne se frem til igen at indtage stedet i start-august.

- Men grundet uforudsete omstændigheder i renoveringen bliver Dexter ikke klar til 7. august, som ellers var hensigten, fortæller Morten Østlund.

I stedet er åbningen og fejringen af det nye Dexter flyttet til 30. august kl. 19.00, hvor der vil være fri entré, mens L Wood Joy spiller på scenen.