Det når Sara Gadborg også

Det er ikke kun prøverne på juleshowet "Knas i møllen", Sara Gadborg skal koncentrere sig om. Den fynske skuespiller har fire andre aktuelle opgaver.

1. Sara Gadborg er allerede i julestemning, for sammen med Søren "Zirkus Nemo" Østergaard, danserne Foxy Ladies og Lars Arvad optræder hun ved julefrokosterne i Odeon. Inden spisningen synger The Curlettes, en trio bestående af Sara Gadborg, Vicki Bendal Schultz og Julie Strange, i foyeren.

2. Lørdag 24. november begyndte Sara Gadborg prøverne på "Revyen i byen", der har premiere fredag 18. januar i Den Fynske Opera. Det er ægteparret fra "Revy i teltet", Sune og Anja Krintel, der står bag den nye vinterrevy. Blandt de øvrige medvirkende er Lasse Winkler, som efter en årrække som instruktør og kunstnerisk leder af Elite-Teater, vender tilbage til scenen. Revyen bliver instrueret af Lise-Lotte Krogager.

3. Nytårsaften skal Sara Gadborg, der de seneste somre har været bakkesangerinde i Bakkens Hvile, lave et uhøjtideligt onewoman-show på Hotel Limfjorden i Thisted: - Lige nu flyder vores hus i Bolbro med pailletter og strudsefjer, for jeg skal have kostumer klar til showet. Det bliver garanteret hyggeligt, for jeg har både min mand, vores tre børn og mine forældre med på turen.

4. "Revyen i byen" spiller sidste gang lørdag 26. januar. Det er heldigt, for mandag 28. januar begynder prøverne på "Ghost", hvor Sara Gadborg skal spille Oda Mae Brown; rollen som Whoopie Goldberg udødeliggjorde i filmen. Oda Maes søstre bliver spillet af Christina Elisabeth Mørkøre og Astrid Højgaard Lundgreen, som er Sara Gadborgs egne veninder. "Ghost - the Musical" har premiere fredag 12. april i Tivolis Koncertsal.