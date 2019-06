Det moderne menneskes udfordring er ikke data, men evnen til at se en mening

I sin populære bog "Sensemaking - et forsvar for den menneskelige intelligens" argumenterer Christian Madsbjerg (2017) for, hvorfor de humanistiske fag er vigtige, og hvorfor de f.eks. er uundværlige for moderne mennesker. I bogen giver Madsbjerg eksempler på, hvordan fremtrædende ledere og beslutningstagere bruger humanioras indsigt i deres arbejde, herunder f.eks. George Soros eller Margrethe Vestager. "Jo mere man har beskæftiget sig med fremragende bøger og stor kunst og teori og musik, desto mere har man at trække på, når det gælder mønstergenkendelse," hævder Madsbjerg. Vi siger f.eks., at noget er kafkask eller at det er kejserens nye klæder eller han er ond som Lord Voldemort.

For det meste er moderne menneskers udfordring ikke mere data eller flere undersøgelser, men derimod evnen til at se en mening, en syntese eller et mønster i de mange informationer, vi konstant er omgivet af. Vi skal lære at navigere efter himmellegemerne, hedder det metaforisk hos Madsbjerg, dvs. vi skal lære at læse de mange informationer, vi er omgivet af med afsæt i vores intuition og erfaring frem for blindt at stole på den vej, som GPS'en metaforisk udstikker for os.

Nogle gange har beskrivelser af miljøer, menneskelige konflikter og problemer ikke bare evnen til at påvirke individer, men hele samfund. Onkel Toms hytte ændrede synet på slaveriet. Dickens romaner ændrede synet på industrialiseringens omkostninger og fik folk til at se anderledes på børnearbejde og fattigdom. Sara Omars bog har givet unge kvinder med anden etnisk baggrund mod til at bryde med en undertrykkende og patriarkalsk kultur.

Litteraturen er som små maggiterninger, der i koncentreret form indeholder menneskelige erfaringer, som folder sig ud for os i krop og sind, når vi læser. Litteraturen kan bidrage til at udvide vores liv horisontalt, hvor vi f.eks. kommer i kontakt med begivenheder, personer og problemer, vi ikke kender til, men også vertikalt, hvor vi som læsere opnår dybere, mere komplekse og præcise erfaringer, end det ofte er tilfældet i vores eget liv, sådan som den amerikanske filosof Martha Nussbaum har formuleret det.

Kunsten er imidlertid også et eksperimentelt rum, hvor vi har mulighed for at lege med materialer, former, genrer, ideer og skabe nye virkeligheder.

Som moderne menneske er det et krav, at man er i stand til at forholde sig stadigt mere åbent, flerperspektivisk og eksperimenterende til omverdenen. Det at læse moderne lyrik, litteratur eller beskæftige sig med moderne kunst kan gøre os mere stemt overfor dissonans, flertydighed, paradokser, ambivalenser og flertydighed, ligesom vi måske kan udvikle en mere eksperimentel og kreativ tilgang til os selv og verden.

Fremtiden tilhører næppe det menneske, som primært bruger sin GPS eller pulsmåler, når hun skal finde vej. Derimod tilhører fremtiden snarere den person, der formår at læse himmellegemerne og kan bruge sin evne til fortolkning og mønstergenkendelse, sådan at hun kan navigere empatisk, fleksibelt, intuitivt og erfaringsbaseret. Det at beskæftige sig med moderne kunst, herunder litteratur, udgør et tilbud om at udvikle sine evner til at læse såvel sine medmennesker som himmellegemerne.