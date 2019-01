Det hjælper at måle temperaturen to gange om dagen

13-årige Lars' mor ligger for døden. For hver dag svækkes hun i takt med, at vintervejret styrkes. Vi befinder os i vinteren mellem 1978 og 1979, hvor århundredets snestorm får navnet Vinterkrigen, mens den begraver Danmark i sne.

"Vinterkrigen" er også navnet på Finn Wiedemanns nyeste roman, men titlen refererer ikke blot til vejret, men også til det drama, der udspiller sig inde i Lars.

- Jeg kan godt lide at skrive om den overgang, hvor man hverken er barn eller voksen. Det er et spændende erfaringsrum at være tilbage i, siger Finn Wiedemann, som har hentet inspiration fra bøger som "Mit liv som hund" og "Ekstremlig højt & utrolig tæt på", men også fra sig selv.

Som stort barn var han også meget optaget af vintervejr og kontrollerede og noterede temperaturerne to gange i døgnet hjemme i forældrenes parcelhushave i Munkebo.

Romanen rejser spørgsmålet om, hvorvidt børn og unges ofte altopslugende interesse for f.eks. meteorologi, dinosaurer, sport eller spil udgør en flugt fra virkeligheden, som gør, at de ikke behøver involvere sig. Eller om det er en måde at skabe et frugtbart frirum på som kontrast til en verden, som kan opleves kaotisk og truende.

Lars' verden er netop kaotisk. Med en døende mor og en spirende forelskelse, men Lars har, som ungdommen ofte har, en stærk selvopholdelsesdrift og finder kræfter ved blandt andet at lukke sig inde i sin "vejrboble". Samtidig ser han på verden med et skarpt satirisk blik, der gør romanen til også munter læsning.

- Jeg har ønsket at skrive en roman, hvor man både griner og græder. Det alvorlige og tragiske i kontrast til det absurde og humoristiske. Men samtidig kan jeg godt lide at balancere mellem det realistiske og det fantastiske. Læseren må gerne blive en lille smule usikker, siger Finn Wiedemann.

"Vinterkrigen" foregår i et parcelhus-kvarter, der med forfatterens ord godt kunne være i Munkebo.