Det er sejt at være nørd!

Kultur: Som kaldet af Gondors bauner valfarter nørder fra hele landet til Kulturmaskinen i Odense lørdag 16. februar for at deltage i Odense Geek Gathering (OGG) - en ny, uafhængig messe for ægte nørder. Det nørdede har været fremherskende de senere år med Marvel, Tolkien, Harry Potter og Star Wars som eksempler på nørdkulturer, der er trængt ind i populærkulturen. Det er blevet sejt at være nørd!

Odense Geek Gathering samler mennesker og forskellige nørdkulturer under ét tag til en nørdet festdag for alle. Hvor det længe har været muligt at dyrke sin egen gren af det store nørdunivers ved forskellige events, er temaet bag OGG fællesskabet.

Til OGG kan man blandt andet møde stemmeskuespilleren Lars Thiesgaard, hvis røst tager mange tilbage til barndommen; Thiesgaard er stemmen bag karakterer som Pumba, Yoda, Jokeren og Scooby-Doo. Der vil være nørdet standup med Niels Forsberg, foredrag om cosplay og special effects ved Scarlett Costuming and SFX og live-maleri med kunstneren Galaxara. Lad dig også imponere til craftmanship-konkurrencen, et art modeshow, hvor deltagerne fremviser deres hjemmelavede kostumer, som æstetisk og håndværksmæssigt vurderes af et fagpanel fra Kulturmaskinens tekstilværksted.

Nørd igennem med gaming, virtual reality og quizzer, og glem ikke at besøge udstillingen med specialdesignede "Mad Max"-ATV'ere. Tag også forbi markedet, hvor håndværkere præsenterer og sælger deres kreationer.

Odense Geek Gathering begynder kl. 10, og dagen afsluttes med en fest fra kl. 22-02 for folk over 18 år. /sisø