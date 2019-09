Derfor tiltrækker klassikere flere publikummer end ny dramatik: - Det er en god øvelse at spejle sig i fortiden

- De historier, man har hørt før, vil man gerne opleve på teateret. Nogle historier har en vis størrelse - en større verden - som man ikke så ofte finder i ny dramatik, og det gør, at der kommer langt flere ind og ser klassikerne, siger Jens August Wille, hvis hjerte dog også banker for den nye dramatik.

Ifølge Jens August Wille, der er direktør for Odense Teater, er der flere grunde til at klassikerne hyppigt er en del af teatrets sæsonprogram.

Spejle os i fortiden

Professor i litteratur ved Syddansk Universitet Peter Simonsen, mener, at det er positivt, at klassikerne igen og igen bliver fremført i teatre verden over.

- Det er en lykkelig bekræftelse af, at vi mennesker er i stand til at opfatte kvalitet, når vi ser det, siger han.

Han synes desuden, at det er væsentligt at blive ved med at fortælle de store historier fra fortiden.

- Jeg tror altid, det er en god øvelse at spejle sig i fortiden, for at få et realitycheck på, hvor man er henne og om, man er kommet derhen, man gerne vil være, siger han.

Han mener især, at historien om en amerikansk rigmand, som lever på en løgn, som Gatsby gør, aldrig har været mere aktuel at få genfortalt.

- Hvis man orienterer sig i amerikanske forhold nu, er der nok nogle mennesker, som man kunne forestille sig opbygger nogle andre facader og identiteter på baggrund af penge med et ønske om kvinder og magt, siger han og tilføjer:

- Jeg tænker på den amerikanske præsident, ikke mindst, siger Peter Simonsen.