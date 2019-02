Hendes mor var som den sidste af hendes forældre død, og barndomshjemmet mellem Roskilde og Holbæk skulle ryddes. Det, der havde været barneværelset, var blevet en slags pulterkammer, hvor moren havde samlet mange ting og sager. Og gulvet nedenunder alle sagerne var begyndt at rådne.

Det betød dog ikke, at det skortede på gode historier fra publikum, som har oplevet lidt af hvert. I pausen talte vi med odenseanske Annelise Rasmussen, som for 25 år siden oplevede noget, som sidder dybt i hende den dag i dag.

Slåen for

Det var et lidt uhyggeligt rum, og pludselig, mens Annelise gik og ryddede op, gik døren i med et brag. Og ikke nok med, den gik i, Annelise Rasmussen kunne heller ikke få den op igen. På en eller anden måde var slåen for døren blevet lukket udvendigt.

- Vi kunne ikke komme ud, og samtidig blev der iskoldt i det gamle børneværelse, erindrer Annelise Rasmussen.

Den eneste mulighed var at kravle ud gennem et vindue, under hvilket der var brombærkrat og brændenælder.

Da Annelise Rasmussen var kommet ud, forlod hun straks barndomshjemmet. Og hun har aldrig været der siden.