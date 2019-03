Bøger: Der er sagt og skrevet meget om Tove Ditlevsen. Uundgåeligt, når et menneske på én gang er blandt sin generations største digtere, er kvinde, som på det tidspunkt stadig forventedes at passe børn og kødgryder, er rapkæftet og humoristisk, kan lide mænd, gennemgår fire ægteskaber, redigerer en af landets mest læste brevkasser - og samtidig udvikler en voldsom afhængighed af såvel alkohol som piller. Og slutter det hele af med at begå selvmord. Der er stof til snak og sladder i et sådant liv.

Tove Ditlevsen gav os det hele - og vigtigst af alt: Hun skabte både digte og prosa, der vil blive stående i dansk litteratur. Hun skrev vidunderligt. Alt dette, om denne både farverige og tragiske personlighed, bliver præsenteret i bogen "Til døden os skiller" af forfatter og kritiker Jens Andersen. Undertegnede betragter bogen som det suverænt bedste af alt, der er skrevet om Tove Ditlevsen. Dels fordi Jens Andersen er en så grundig researcher, at det, vi får at vide, er kendsgerninger - og netop ikke sladder. Dels fordi Jens Andersen skriver så befriende godt.

"Til døden os skiller - portræt af Tove Ditlevsen" udkom første gang i 1997, 21 år efter at Tove Ditlevsen var død i en alder af 58. Bogen blev en oplagt succes, og nu har forlaget Gyldendal valgt at genudgive bogen, så den atter kan fås i boghandlen. Der er tale om fjerde udgave. Men til alle, der er grebet af Tove Ditlevsen, bare lige én staldfidus: Der er skrevet meget om Tove Ditlevsen, men det fås ikke bedre end det, Jens Andersen har skrevet. Bogen er på 188 sider.