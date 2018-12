Den danske ballade

Bøger: Hvis vi går rundt og tror, at det danske samfund er bygget på fredelig enighed, så tager vi fejl. I bogen "Konfliktzone Danmark - stridende fortællinger om dansk historie" kan man læse, at den danske historie er præget af konflikter, og hvordan historien er blevet brugt og misbrugt i kampen om at bestemme. Bogen, som er udkommet på Gads Forlag, er skrevet af en gruppe danske forskere med historikerne Sissel Bjerrum Fossat fra Odense Bys Museer, Rasmus Glenthøj, lektor ved Odense Universitet, og Lone Kølle Martinsen, der arbejder på Aarhus Universitet og bor i Odense, i spidsen. (ahy)