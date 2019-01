Den Glade Enke er året nytårskoncert på Odense Teater

Musik: I Odense Koncerthus åbnes året med en af de største operetter, nemlig Franz Lehárs "Den Glade Enke", der siden opførelsen i 1905, har været en populær ørehænger. Foran Odense Symfoniorkester står fem danske sangere: Sofie Elkjær Jensen som Valencienne, David Danholt som Camille de Rossilon, Winnie Merete Duholm som Hannah Glawari, Jesper Buhl som Baron Zeta og Thomas Storm, der både står bag bearbejdelsen af operetten og optræder som Grev Danilo. Alle fem bliver styret af den svenske dirigent Marie Rosenmir, der sammen med de fem sangere skal sørge for, at Hannah og Danilo på trods af forviklinger, trodsighed og klemte følelser alligevel kan få øjnene op for hinanden. Koncerten foregår fredag 4. og torsdag 10. januar kl. 19.30. /stha